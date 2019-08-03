كيف تصنع صورة غلاف مثالية لصفحتك بـ”فيسبوك”؟

المقاييس المثالية

يجب أن تكون الصورة بمقاييس 851 × 315 بكسل، وللحصول على تجربة عالية الجودة، يوصي “فيسبوك” باستخدام ملف PNG. على الأجهزة المحمولة، غالباً ما يكون من الأفضل إعطاء الأولوية لأنواع الصور التي يتم تحميلها بسرعة ولا تستخدم الكثير من البيانات. في هذه الحالة، يوصى بتحميل ملف JPEG sRGB.

لوضع كوفر في شكل فيديو من الأفضل أن تكون مقاييسه 820 × 462 بكسل (820 × 312 كحد أدنى)، ويجب أن تتراوح المدة من 20 إلى 90 ثانية لا أكثر ولا أقل.

صورة بسيطة

الهدف الأول من غلاف حسابكم أو صفحتكم هو جذب الانتباه وزيادة الفضول. لذا استخدموا صوراً لا تُنسى ولا تخشوا الاستفادة من المساحة السلبية في الصورة، فهي تساعد على بروز كلماتكم أكثر.

ربط صورة الكوفر بالبروفايل

كلما كانت صورة غلاف “فيسبوك” متطابقة مع صورة البروفايل، بدت أكثر احترافية ومجتمعة دائماً. قد يبدو الأمر مقيداً، لكنه يفتح مساحات جديدة للإبداع.

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اصنعها للموبايل

عندما تختار صورة لصورة غلاف “فيسبوك” فكّر في كيفية ظهورها على شاشات مستخدمي الهواتف الذكية لأن أغلب زيارات “فيسبوك” تأتي من الموبايل. قل في نفسك هل النص صغير؟ هل سيكون قابلاً للقراءة؟ كيف ستظهر التفاصيل الدقيقة على شاشة أصغر؟ ما الذي يتم قطعه عند مشاهدة الغلاف في الهاتف؟

إلى اليمين أكثر

تعمل الصور في المركز بشكل جيد لكن وضعها إلى اليمين قليلاً يضيف جمالية إلى الصورة. كما أن أزرار “فيسبوك” تظهر في الجانب الأيمن من البروفايل.

غيرها دورياً

صورة الكوفر في “فيسبوك” مكان مثالي للإعلان عن جديدكم، لذا حافظوا على تحديث هذه المساحة بمحتوى جديد، سواء كنتم تروّجون لمنتج أو خدمة جديدة، أو تشيرون إلى الأحداث الحالية المتعلقة بكم.