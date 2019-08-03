التغيير : العمل على وضع جدولة زمنية لتشكيل الحكومة المدنية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم السبت إن” اللجنة الفنية ستعمل على وضع جدولة زمنية لتشكيل الحكومة المدنية” في السودان.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه” في البداية سيعلن تشكيل مجلس السيادة ورئيس الوزراء، وبعدها سيتم إعلان الحكومة”.

وتابع “كل تلك المراحل تتم في جدولة زمنية سنتفق فيها مع المجلس العسكري”.

وأشار المصدر إلى أنه” من أهم بنود الاتفاق الدستوري إقرار تبعية جهاز المخابرات العامة إلى مجلسي السيادة والوزراء”.

وفي وقت سابق قال عضو تفاوض عن قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، بابكر فيصل للأناضول، اليوم السبت، إن” التوقيع على الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري سيكون غداً الأحد”.

وأوضح فيصل أن “الطرفين أكملا اتفاقهما على وثيقية الإعلان الدستوري، وماتبقى فقط هو عمل اللجان الفنية المتعلق بالضبط اللغوي وأعمال الصياغة القانونية”.

وأكد أن اللجان الفنية المشتركة “ستنيهي أعمالها خلال اليوم”.

وتابع” سيتم توجيه الدعوات لعدد من رساء الدول المجاورة والصديقة، لحضور مراسم تكوين الحكومة الجديدة”.