التغيير: تكوين لجان فنية جديدة لصياغة الإتفاق بأكمله…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير أيمن خالد في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”السبت” تكوين لجنة فنية جديدة لصياغة الاتفاق بأكمله إعدادًا للتوقيع.

ونوه إلى أنّ ثمة بعض الفقرات والبنود تركت للصياغة ونحن مطمئنون تمامًا وهذا بمثابة اللبنة الأولى لتحقيق أهداف الثورة والمرحلة لبناء أهداف الثورة والمرحلة لبناء ستكون محروسة بعزيمة الشعب السوداني باعتباره بوصلة الثورة وموجه لها.

وأشار إلى أنّ التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي مع الوثيقة الدستورية، مجددًا على التأكيد على أولوية قضايا السلام وأنها ستكون جزء من الوثيقة ولن يكون هناك تطاول للتوقيع النهائي لجهة أنّه لا خلاف. المادة السابقة احداث الابيض .. لا ياكباشي المقالة القادمة مازدا يغادر إلى أهلي شندي

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