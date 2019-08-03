إنقاذ (75) مهاجراً غير شرعي بينهم سودانيون بالبحر المتوسط

التاريخ: 03-أغسطس-2019 فى : أخبار 24 مشاهدة أنقذت دورية تابعة لحرس السواحل بالقطاع الغربي الليبي (75) مهاجراً غير قانوني بينهم ثلاث نساء شمال جزيرة فروة بالبحر الأبيض المتوسط على بعد (110) كيلومترات غربي طرابلس. Advertisements وأضافت القوات البحرية وفقاً لـ(قناة ليبيا) أنها قامت بنقل المهاجرين الذين ينتمون لجنسيات السودان والصومال والجزائر والمغرب وبنغلاديش إلى نقطة إنزال ميناء مصفاة الزاوية، وتسليمهم لمركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير القانونية بالمدينة، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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