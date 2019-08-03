تجمع اختصاصيي الإنتاج الحيواني يدين قتل المواطنين في التظاهرات

التاريخ: 03-أغسطس-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة ﺃﺩﺍﻥ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﻪ. Advertisements ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻣﺲ، ﺇﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻣﺴﻴﻄﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﺭﺍء ﺣﺠﺎﺏ، ﻭأﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺇﺟﻬﺎﺽ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﺨﺒﺜﻪ ﻭﻣﻜﺮﻩ، ﻭأﺷـﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺣﺼﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻣﻨﺬ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭﺣﺘﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﺗﻔﻮﻕ ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻘﻄﻮﺍ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺛـﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻭﺣﺘﻲ (11) ﺃﺑﺮﻳﻞ. ﻭﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ بحسب صحيفة الجريدة، ﺑﺘﻤﺴﻚ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻁﺮﻳﻘﻪ ﺍﻵﻣﻦ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ والعدالة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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