خطيب الأنصار يدين قتل المدنيين ويحذر من خصوم الثورة

التاريخ: 03-أغسطس-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة ﻧﺒﻪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺷـﺆﻭﻥ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩ ﺃﺑﻮ، ﺃﻥ ﺧﺼﻮﻡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﻦ ﻳﻬﺪﺃ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻬﻀﻮﺍ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ. ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺃﻣﺲ ﺑﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ بحسب صحيفة الجريدة، ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺮﺷﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻺﻧﺰﻻﻕ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ ﻭﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻜﻞ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻫﺎ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﺎﻩ ﺑﺎﻟﻌﺒﺚ ﺑﺄﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻭﺗﺠﻨﻴﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺼﻴﺮ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺠﺎﻭﺭﺓ. Advertisements ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺸﻌﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺑﺸﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ، ﻭﺗﺎﺑﻊ (ﻟﻘﺪ ﻏﻠﻆ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﻔﺲ)، ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩ (ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺪﻳﻦ ﺑﺸﺪﺓ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎء ﻭﻧﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻵﻥ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ الانتقالية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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