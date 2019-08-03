كشف زعيم حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي – كشف عن السبب الذي ساهم في نجاح الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس المخلوع عمر البشير ضد حكومته الديمقراطية عام 1989م موضحا بانه حذر قادة القوات المسلحة من تحركات بهذا الخصوص مشيرا الى ان العسكريين قالوا له:( لو تحركت نملة ينمنع تحركها اطمئن) مضيفا قوله

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو:المهدي يكشف قصة (النملة) التي أطاحت بحكومته الديمقراطية بانقلاب المخلوع عمر البشير في 1989م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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