جمارك مطار الخرطوم تحبط تهريب (100) ألف دولار و(830) ريال سعودي

أﻋﻠﻨﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﺎﺭﻙ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺇﺣﺒﺎﻁ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ تهريب (100) ألف دولار و(830) ألف ريال سعودي ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺻﺤﻔﻲ ﺃﻣﺲ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻬﺮﺑﻴﻦ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﺒﺮ ﺻﺎﻟﺔ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺫﻭ ﺍﻟﻨﻮﺭﻳﻦ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎﺩ،.

ﻭﺫﻛﺮﺕ إدارة الجمارك بحسب صحيفة الجريدة, ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺣﺒﻄﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻋﻤﻼﺕ ﺑﺤﻮﺯﺓ ﻓﺘﺎﺓ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺗﻬﺮﻳﺐ مبلغ (90) ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ومبلغ (710) ألف ريال سعودي مخبأة داخل (ﺣﺰﺍﻡ ﻭﺟﻮﺍﺭﺏ) ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ، ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ (ﻳﻘﻈﺔ ﻭﻓﻄﻨﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ)، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺿﺒﻄﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻋﻤﻼﺕ ﺑﺤﻮﺯﺓ ﻣﺘﻬﻢ ﻳﺤﻤﻞ ﻛﺮﺗﻮﻧﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻠﺪﻳﺔ (ﻛﺮﻛﺪﻱ، ﺃﻟﻒ ﻗﺮﺽ، ﻻﻟﻮﺏ ﻭﺃﺧﺮﻱ) ﻭﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ (120) ألف ريال سعودي ومبلغ (10) ألف دولار.

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ﻭﻧﻮﻩ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﺎﺭﻙ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺷﺮﻁﺔ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺒﻄﻴﺎﺕ ﺗﻌﺪ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﺎﺭﻙ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻀﺒﻮﻁﺎﺕ ﺑﻠﻐﺖ (100.000) ألف دولار و(830.000) ألف ريال سعودي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)