مداهمة تاجر وإصابته بسكين

التاريخ: 03-أغسطس-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة Advertisements أبلغ أحد التجار شرطة الجريف شرق بانه أثناء نومه داخل المتجر تهجم عليه عدة أشخاص بغرض سرقته وتمكن من الإمساك بأحد المتهمين وقام شخص آخر كان مع المتهمين بطعنه بسكين في ظهره مسبباً له الأذي الجسيم ليتم فتح بلاغ تحت المادة 139 والتحري مع المتهم المقبوض في الحادثة للقبض على بقية المتهمين، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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