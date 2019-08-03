18 متهماً في قضية بن قبيلة الأحامدة بعدد من الطعنات

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بعد أن تمكنت شرطة سوق ليبيا من القبض على 18 متهماً في قضية مقتل بن قبيلة الأحامدة عبد الهادي الريح (ابو ركو ) ضرباً وطعناً بالسكين في وادي مقدم جبرة ود سعيد وبعد اكتمال التحريات تم تحويل البلاغ للمحكمة وعقدت عدد من الجلسات بمحكمة الأوسط أم درمان واستمتعت المحكمة لعدد من شهود الاتهام وأقوال المتحري، وقد أفاد أحد المتهمين بأن المجني عليه في حادثة سابقة قام بضرب ابنه مما أدى لكسر يده، والغريب أن كل المتهمين من قبيلة الكبابيش وقد تم تحديد جلسة أخري بحسب صحيفة الدار، للاستماع للأطراف الأخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)