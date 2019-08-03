منى أبو العزائم ترأست وفد المفوضية إلى الأبيض

التاريخ: 03-أغسطس-2019 فى : أخبار 16 مشاهدة Advertisements ترأست الأستاذة منى أبو العزائم وفد مفوضية حقوق الإنسان الذي زار حاضرة شمال كردفان مدينة الابيض.. زيارة الوفد بغرض التقصي حول الأحداث المأساوية التي شهدتها المدينة الاثنين الماضي.. منى ووفدها زاروا الأسر المكلومة والجرحى والمصابين، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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