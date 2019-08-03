حالة من الاحتقان والتذمر وسط موظفي شركة مشهورة

التاريخ: 03-أغسطس-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements علمت مصادر أن شركة أساور للنفط والغاز التابعة لشركة سودابت تشهد حالة من الاحتقان والتذمر وسط موظفي الشركة.. السبب يعود لإيقاف اثنين من الموظفين منها فيما يتعلق بالاعتصام الأخير.. شركة أساور التي تواجه ملفات شائكة وشهدت صراعاً مكتوماً قبل سنوات أدى إلى اعتقال مديرها المؤسس المهندس غاندي معتصم أكثر من مرة، في إطار صراع الأفيال في قطاع النفط.. موظفو الشركة بصدد رفع مذكرة للمجلس العسكري بحسب صحيفة آخر لحظة، وتقديم استقالات جماعية بسبب سياسة فصل العاملين التي تنتهجها إدارة الشركة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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