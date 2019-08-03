إصابة 5 أشخاص بحريق من الدرجة الأولى

ضمن الاحتجاجات الأخيرة أشعل عدد من الأفراد النيران بإحدى الشوارع بأم درمان المسالمة وفي أثناء هتافاتهم والنيران مشتعلة صب أحدهما البنزين على النار مما أدى لزيادة اشتعال النيران بصورة كبيرة.

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وقد التهمت النيران أجساد 5 منهم من ضمنهم الطالب محمد الخاتم حاتم الطالب بمدرسة كمبوني وزميله ورجل كبير في السن وآخرين، عندها قامت الشرطة بحسب صحيفة الدار، بنقل المصابين لمستشفى أم درمان وحدة الإصابات والطوارئ ومن ثم نقل الطالبين المصابين لمستشفى بحري قسم جراحة التجميل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)