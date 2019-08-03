جثة لرجل بشارع النيل

التاريخ: 03-أغسطس-2019 فى : حوادث 2 مشاهدة Advertisements ابلغت بائعة شاي شرطة الشمالي بأم درمان أفادت في بلاغها بوجود شخص ملقي على الأرض بشارع النيل، وبتلقي الشرطة للبلاغ تحركت عربة مسرح الحادث التي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن خلال المعاينة اتضح أن الجثة لرجل في العقد الثاني من العمر وأرسلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاه بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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