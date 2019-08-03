انفجار قرانيت وإصابة مواطنان بالشظايا

التاريخ: 03-أغسطس-2019
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تقدم أحد المواطنين ببلاغ من شرطة دار السلام جنوب وأفاد في بلاغه بإصابته في يده وإصابة شخص آخر وذلك بمنطقة دار السلام، ومن خلال التحري اتضح بأن الشاكي كان متواجداً تحت ظل إحدى الأشجار وعثر على جسم غريب قام بنزع غطاءه مما أدى إلى حدوث الانفجار وبعد إسعافهم للمستشفى وتلقي العلاجات اللازمة تم إرسال عينة من الشظايا للمعامل الجنائية وتدوين بلاغ تحت المادة 44 إجراءات بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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