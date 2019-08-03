انفجار قرانيت وإصابة مواطنان بالشظايا

التاريخ: 03-أغسطس-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة Advertisements تقدم أحد المواطنين ببلاغ من شرطة دار السلام جنوب وأفاد في بلاغه بإصابته في يده وإصابة شخص آخر وذلك بمنطقة دار السلام، ومن خلال التحري اتضح بأن الشاكي كان متواجداً تحت ظل إحدى الأشجار وعثر على جسم غريب قام بنزع غطاءه مما أدى إلى حدوث الانفجار وبعد إسعافهم للمستشفى وتلقي العلاجات اللازمة تم إرسال عينة من الشظايا للمعامل الجنائية وتدوين بلاغ تحت المادة 44 إجراءات بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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