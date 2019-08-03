تهمة تسبيب الأذي لثلاثة رجال ضربوا شاباً أرهب فتاة

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اتهمت محكمة الحاج يوسف “3” رجال بموجب المادة “139” من القانون الجنائي سببوا الأذي لشاب بعصا في مشاجرة وقعت بينهم بسبب فتاة قام بارهابها في مشادة كلامية حدثت بينهما في الشارع العام في الحاج يوسف وحسب وقائع البلاغ فإن بلاغاً حرره شاب قال فيه إن المتهمين اعتدوا عليه بالضرب في مشاجرة نشبت بينهم عليه القت الشرطة القبض على المتهمين وتم اخضاعهم للتحقيق بموجب ما نسب اليهم من اتهام بتسبيب الأذى للشاكي.

وأشارت التحريات بحسب صحيفة اليوم التالي بأنهم تحدثوا مع الشاكي عندما أهرب فتاة في الشارع العام فدار نقاش بينهم على إثره اعتدوا عليه بالضرب , وعقب اكتمال التحريات أوصت النيابة بتقديمهم للمحكمة لمخالفتهم القانون الجنائي تحت طائلة المادة “139”

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)