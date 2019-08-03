التاريخ: 03-أغسطس-2019
99 مشاهدة
اتهمت محكمة الحاج يوسف “3” رجال بموجب المادة “139” من القانون الجنائي سببوا الأذي لشاب بعصا في مشاجرة وقعت بينهم بسبب فتاة قام بارهابها في مشادة كلامية حدثت بينهما في الشارع العام في الحاج يوسف وحسب وقائع البلاغ فإن بلاغاً حرره شاب قال فيه إن المتهمين اعتدوا عليه بالضرب في مشاجرة نشبت بينهم عليه القت الشرطة القبض على المتهمين وتم اخضاعهم للتحقيق بموجب ما نسب اليهم من اتهام بتسبيب الأذى للشاكي.
وأشارت التحريات بحسب صحيفة اليوم التالي بأنهم تحدثوا مع الشاكي عندما أهرب فتاة في الشارع العام فدار نقاش بينهم على إثره اعتدوا عليه بالضرب , وعقب اكتمال التحريات أوصت النيابة بتقديمهم للمحكمة لمخالفتهم القانون الجنائي تحت طائلة المادة “139”
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تهمة تسبيب الأذي لثلاثة رجال ضربوا شاباً أرهب فتاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.