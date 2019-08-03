اتفاق شامل على الوثيقة الدستورية والتوقيع يوم الأحد

اتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري – الوثيقة الدستورية – وهنأ الوسيط الإفريقي محمد الحسن لباد الشعب السوداني على تتويج ثورته بالاتفاق على كامل بنود الوثيقة، مشيراً إلى مواصلتهم الاجتماعات لإكمال الترتيبات الفنية للاتفاق ليكون جاهزاً للتوقيع النهائي.

Advertisements

فيما كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج بحسب صحيفة السوداني، عن تعيين رئيس الوزراء خلال ثلاثة أيام، مؤكداً أن إحالة الاتفاق إلى اللجنة الفنية بغرض إحكام الصياغة والمراجعة النهائية، منوهاً إلى أن هذا الأسبوع سيشهد تحول حقيقي، وان اللجنة تم تشكيلها قبل نصف ساعة لوضع الترتيبات النهائية للتوقيع وأداء القسم لأعضاء المجلس السيادي وتحدد تاريخ حل المجلس العسكري.

وبدوره رجح القيادي بالحرية والتغيير عمر الدقير أن التوقيع سيكون يوم الأحد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)