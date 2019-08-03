اعترافات مثيرة لرئيس اتحاد الكرة

التاريخ: 03-أغسطس-2019
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أقر كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني في حديث له ظهر أمس الجمعة بتسليم زوجته مبلغ عشرين ألف دولار قدمها الاتحاد الدولي لرؤساء الاتحادات في أحد اجتماعات الاتحاد الافريقي .
كما اعترف بأن نصر الدين حميدتي, أمين مال اتحاد الكرة “حلف عليه بالطلاق” وأجبره على التوقيع على شيك بالمبلغ رفض تسليمه في البداية قبل أن يتم تسليمه لزوجته بالمنزل.
وكشف شداد بحسب صحيفة اليوم التالي أنه سيتسلم مبلغ ثمانين ألف دولار واجبة السداد بالنسبة له, لمشاركته في أربعة اجتماعات للاتحاد الأفريقي لم يتسلمها ودخلت خزانة اتحاد الكرة, وأوضح شداد ملابسات تسلم أسرته للعربة “السوناتا” التي قدمتها شركة جياد هدية شخصية له, مبيناً أنه رفض أن يستلمها قبل أن يعود ويستلمها بعد تغيير أوراقها وتحويلها لاتحاد الكرة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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