“قوى الحرية”: ستسمعون أخباراً سارة بشأن تشكيل الحكومة المدنية

أعلنت “قوى الحرية والتغيير” عن توصلها لتوافق تام مع المجلس العسكري في أغلب بنود الوثيقة الدستورية، وأكدت أن الشعب السوداني موعود بسماع أخبار سارة فيما يخص تشكيل الحكومة المدنية، وتوقعت إكمال الاتفاق مع المجلس العسكري اليوم “السبت”.

وأكد القيادي بالحرية والتغيير عضو وفد التفاوض إبراهيم الأمين في تصريحات صحفية بقاعة الصداقة صباح أمس بحسب صحيفة السوداني، أن الوثيقة الدستورية تم نقاشها بصورة مستفيضة.

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وأعلن الأمين عن التوصل لتوافق تام مع “العسكري” في أغلب البنود، وقال: “إن شاء الله ستسمعون أخباراً سارة فيما يخص نهاية التفاوض بالصورة التي تمكن من إقامة حكومة مدنية في الأيام القليلة القادمة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)