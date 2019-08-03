الجزائر.. منع مدير مطار العاصمة من مغادرة البلاد

أصدرت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية قرارا بمنع الرئيس المدير العام لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات، الطاهر علاش، من مغادرة البلاد، بسبب شبهات بـ "الفساد".

وأفادت صحيفتا "الشروق" و"الخبر" بأن قرار المحكمة جاء بناء على التحقيق القضائي الذي أنجزته الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية الجزائر، إضافة إلى نتائج تحريات وتحقيقات أخرى أنجزتها فرقة مركزية للشرطة القضائية تابعة لوزارة الدفاع الوطني.

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وخضع علاش لتحقيقات أشرفت عليها نيابة الجمهورية لدى المحكمة منذ أسابيع، مرتبطة بعدة شبهات في صفقات عمومية خاصة بمشروع بناء مطار الجزائر الدولي الجديد، وملفات أخرى تحوم حولها شبهات ومخالفات في إبرام بعض الصفقات وبعض التجاوزات المعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد.

وأشارت "الشروق" إلى أن المفتشية العامة للمالية باشرت تحقيقات حول التحويلات المالية الخاصة بمشروع المطار، وما صاحبها من منح امتيازات لمتعامل أجنبي بوساطة محلية أثيرت حولها عدة شبهات.