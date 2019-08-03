صادرات النفط الأمريكي تسجل مستوى قياسي في يونيو والصين ثالث أكبر مشتري

أظهرت بيانات من مكتب تعداد الولايات المتحدة، أن صادرات النفط الخام الأمريكي قفزت بمقدار 260 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران إلى مستوى قياسي شهري عند 3.16 مليون برميل يوميا مع شراء كوريا الجنوبية كميات قياسية واستئناف الصين المشتريات.

وتفوقت كوريا الجنوبية على كندا لتصبح أكبر مشتر للخام الأمريكي بكميات بلغت حوالي 605 آلاف برميل يوميا. واشترت الصين حوالي 292 ألف برميل يوميا وهو أعلى مستوى لمشترياتها منذ يونيو حزيران من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن الصين كانت ثالث أكبر مشتر للخام الأمريكي في يونيو.

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وقفزت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام منذ إلغاء حظر على التصدير في أواخر 2015 ووصلت الشحنات إلى 30 دولة في يونيو.

ومن بين أكبر المشترين الآخرين للخام الأمريكي، استوردت كندا 311 ألف برميل يوميا في حين اشترت الهند 290 ألف برميل يوميا، تليها هولندا التي استوردت حوالي 274 ألف برميل يوميا.

وعمدت الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العام، إلى زيادة مشترياتها من الخام الأمريكي بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على إيران في نوفمبر.