7 قتلى على الأقل إثر انقلاب ثلاث قوارب بالفلبين

قال المتحدث باسم خفر السواحل أرماند باليلو إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك ركاب أو أفراد من الطاقم مفقودين بعد أن انقلبت العبارات بين الجزر أو غرقهم في أعماق البحار اليوم السبت بين مقاطعتي غيماراس وإيلويلو.
يُظهر مقطع فيديو لشبكة ABS CBN التلفزيونية منقذ يحمل طفلًا من قارب بمحرك إلى سيارة إسعاف في رصيف إيلويلو، حيث ينتظر الأقارب المحمومون.
وقد حذر خبراء الارصاد من امطار غزيرة وعواصف رعدية وسط عاصفة على بعد حوالي 875 كيلومترا قبالة الساحل الشرقي للبلاد. تم تعليق الدراسة والعمل وسط هطول أمطار غزيرة وفيضانات في العاصمة.
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