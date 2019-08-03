باكستان: نرغب في حل مشكلة "كشمير" من خلال الحوار

صرحت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء البكستاني لشؤون الإعلام والإذاعة، الدكتورة فردوس عشيق عوان: "أن باكستان ترغب في حل مشكلة كشمير من خلال الحوار". وقالت متحدثة إلى تلفزيون "PTV": "أن باكستان تتصرف كدولة مسئولة". وأضافت: " أن اللايات المتحدة الأمريكية عرضت التوسط مرة أخرى في هذه القضية، وهذا يثبت أن واشنطن أقرت أن "كشمير" منطقة إقليمية متنازع عليها".

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