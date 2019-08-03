قوى التغيير: أعضاء مجلس الوزراء لن يتجاوزوا 20 وزيراً

أوضحت قوى الحرية والتغيير أن الوثيقة الدستورية تؤسس لنظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، مؤكدة بأن أعضاء مجلس الوزراء لن يتجاوز الـ(20) وزيراً.

وقال القيادي بالتحالف مدني عباس مدني في مؤتمر صحفي اليوم “السبت”، إن الوثيقة تناولت المفوضيات وتكوينها من مهام مجلس الوزراء، مشيراً الى أن الأولوية لفتح ملف السلام في بداية الفترة الانتقالية.

وأكد مدني بأن أبرز مهام الفترة الانتقالية إلغاء القوانين المقيدة للحريات بجانب تعزيز الحقوق والمساواة بين السودانيين وإلغاء قوانين النظام العام وضمان إستقلال القضاء ومحاسبة رموز النظام السابق.

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من جانبه قالت عضو اللجنة الفنية د. ابتسام سنهوري إن 67% من أعضاء المجلس التشريعي ستختارهم قوى الحرية والتغيير، من مهامه سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية، مبينة أن سلطات رئيس البلاد ذات الصيغة التنفيذية ستؤول إلى رئيس الوزراء.

وكشفت سنهوري عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق في فترة أقصاها شهر من توقيع الاتفاق، سيتم فيها إعادة فتح كل القضايا المتعلقة بإساءة استخدام السلطة.

وأبانت أنه سيتم هيكلة القوات المسلحة والدعم السريع من قبل المجلس السيادي.