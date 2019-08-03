يورجن كلوب يهاجم الاتحاد الإنجليزي

هاجم يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك قبل بداية الدوري الإنجليزي بأيام قليلة، حيث أن جميع الدوربات ستبدأ بشكل متأخر عن البطولة الإنجليزية.

وقال ‏كلوب في تصريحات صحفية: "يجب أن نفكر بهذه الأمور لكن لا أحد, وخصوصًا في إنجلترا يفكر بالأمر في الموسم القادم بعد اليورو وكوبا أمريكا، وسترغب الفرق في الذهاب لجولاتها التحضيرية، بمن سنذهب ؟! لا يمكننا أن نذهب بمفردنا! دون لاعبين".

وتابع : ‏"لا أعلم لما نبدأ مبكرًا هكذا، إيطاليا تملك 20 فريقًا أيضًا ودوريها يبدأ يوم 24 أغسطس، وأن البريمييرليج منتج في غاية الروعة لكن هذه البداية المبكرة غير منطقية".