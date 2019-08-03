140 مليون ريال مكاسب بورصة مسقط في الأسبوع المنتهي

ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط خلال الأسبوع بنسبة 0.57 بالمائة، إلى 18.428 مليار ريال (47.73 مليار دولار)، مقابل 18.289 مليار ريال (47.37 مليار دولار) في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 139.51 مليون ريال.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع نسبته 0.59 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 3776.83 نقطة، رابحًا 22.07 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع الماضي.

وجاء ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع بدعم ارتفاع القطاع المالي 0.55 بالمائة، وعلى الجانب الآخر تراجعت مؤشرات القطاعين الخدمات والصناعة، وانخفض الأول 0.49 بالمائة، وتراجع الصناعة 0.23 بالمائة.

وتصدر سهم الأسماك العُمانية الرابحين خلال الأسبوع بنسبة 10.53 بالمائة، وصعد البنك الوطني العُمانية وجلفار للهندسة بالنسبة ذاتها البالغة 5.13 بالمائة.

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وعلى الجانب الآخر، تقدم العُمانية لخدمات التمويل الأسهم المتراجعة خلال الأسبوع بنسبة 15 بالمائة، وتراجع التأمين الأهلية 9.55 بالمائة، وانخفض سهم مسقط للغازات 8.54 بالمائة.

وارتفع حجم التداولات الإجمالي خلال الأسبوع بنسبة 46.65 بالمائة، لتصل إلى 80.934 مليون سهم، مقابل 55.187 مليون سهم في الأسبوع الماضي.

وارتفعت قيمة التداولات 72.62 بالمائة، لتصل إلى 10.345 مليون ريال، مقابل 5.993 مليون ريال في الأسبوع الماضي.