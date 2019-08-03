الجبهة الثورية: لن نقبل بتجاوز رؤية السلام

قال الناطق باسم الجبهة الثورية محمد زكريا، إن موقف الجبهة الثورية الواضح هو عدم القبول بتجاوز رؤية السلام وضرورة إدراجها كاملة في الوثيقتين السياسية والدستورية باعتبار أنه تم التداول حولها والاتفاق عليها في اجتماعات الحرية والتغيير بأديس أبابا.

وأكد زكريا في تصريح أن عدم إدراج رؤية السلام هو الأقرب وذلك بناء على مواقف الأطراف داخل اجتماعات الحرية والتغيير منفردة وكذلك داخل الاجتماعات التفاوضية التي تضم الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وأضاف حتى قبيل انطلاق اجتماع التفاوض لم يتم التطرق لموضوع إدراج رؤية السلام في أي من الوثيقتين السياسية والدستورية.