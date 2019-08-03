قيادي بـ"الحرية والتغيير": لا لتهميش قضايا الحركات المُسلّحة

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، أنها تبذل غاية جهدها للتوصل إلى توافق وحسم كافة القضايا العالقة بأسرع وقت، وكشفت عن تواصل مع الحركات المُسلّحة للوصول إلى اتفاق نهائي وتفصيلي.

وقال القيادي بـ التغيير ساطع الحاج، إن قضايا الجبهة الثورية والحركات المسلحة من أولويات قضايا الحرية والتغيير، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم الاتفاق مع الحركات المُسلّحة بشكل تفصيلي ستتم إعادة إنتاج نفس الأزمة من جديد، وأكد عدم وجود أي تهميش لقضايا الحركات المُسلّحة لأن قوى “الحرية والتغيير” جزء من مناطق النزاعات والحرب من جانبه.

كشف مدني عباس مدني عن تواصلهم مع الحركات المُسلّحة وبشكل أكبر مع مجموعتي “الحلو” و”عبد الواحد”، وأكد حرصهم على أن تكون الحركات المسلحة جزءاً أصيلاً من مسار السلام.