الميرغني يرحب باتفاق العسكري وقوى التغيير

رحب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل؛ بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني؛بالاتفاق الذي تم بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي؛ وأعلن التزامه بدعم أطراف الاتفاق.
وشدد الميرغني في بيان اليوم على ضرورة التوافق الوطني من أجل وحدة البلاد والعبور بها نحو مراقي الحرية والسلام والعدالة والعمل لإنجاز مطلوبات المرحلة الانتقالية.
ودعا لأعمال العدالة وتقصي الحقائق في التجاوزات التي راح ضحيتها نفر كريم وأنفس عزيزة على مدار التراكم الثوري على مدى ثلاثين عام هي عمر النظام.
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