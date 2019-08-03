قوى الحرية والتغيير تكشف ابرز نصوص الوثيقة الدستورية

كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير عن نصوص وثيقة الإعلان الدستوري؛ أبرزها يترك تعيين حكام الأقاليم والولايات بعد الحكومة المدنية؛ وان يقوم المجلس التشريعي بسن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية من أهم المبادئ حكم وسيادة القانون.

وقالت القيادي بالتغيير ابتسام سنهور ي في موتمر صحفي بالخرطوم؛ تم الاتفاق في الوثيقة على ١١ مفوضية يكونها مجلس الوزراء؛ أهمها مفوضية السلام لحل مشكلة الحرب قبل نهاية الفترة الانتقالية.

وأشارت إلى الاتفاق فيما يتعلق بالحريات العامة؛ بالرجوع الى وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لعام ٢٠٠٥.