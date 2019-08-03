اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

قوى الحرية والتغيير التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى الأحد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير؛ إن التوقيع على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى بعد استكمال الصياغة النهائية يوم غد الأحد؛ واعتبرته خطوة أولى من أجل الحرية والسلام والعدالة.

 

Advertisements

وقالت في بيان اليوم السبت إن الاتفاق مع المجلس العسكري على الإعلان الدستوري يأتي استكمالاً للاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في يوم 17 يوليو الماضي.

 

وتعهدت قوى الحرية والتغيير الالتزام بميثاق إعلان الحرية والتغيير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الحرية والتغيير التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا