قوى الحرية والتغيير التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى الأحد

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير؛ إن التوقيع على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى بعد استكمال الصياغة النهائية يوم غد الأحد؛ واعتبرته خطوة أولى من أجل الحرية والسلام والعدالة.
وقالت في بيان اليوم السبت إن الاتفاق مع المجلس العسكري على الإعلان الدستوري يأتي استكمالاً للاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في يوم 17 يوليو الماضي.
وتعهدت قوى الحرية والتغيير الالتزام بميثاق إعلان الحرية والتغيير.
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