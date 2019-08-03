أول قرار من آل الشيخ بعد امتلاكه ناديا إسبانيا يثير جدلا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أثار المستشار في الديوان الملكي السعودي، تركي آل الشيخ، جدلا واسعا بين المغردين السعوديين، بعد اتخاذه أول قراراته فور امتلاكه نادي ألميريا الإسباني.
وعين آل الشيخ، المصري، محمد الراسي، مديرا عاما للنادي الذي يلعب في منافسات الدوري الإسباني للدرجة الثانية.
وأثار قرار آل الشيخ جدلا واسعا، لا سيما أن العاصي كان يعمل معه في نادي “بيراميدز” بمصر، الذي أثارت تجربة المسؤول السعودي فيه، ضجة واسعة.
وقال ناشطون، إن آل الشيخ يعمل من أجل مصالح شخصية، ولا يعبأ بزرع مجموعة من الأشخاص حوله، دون الاكتراث بأبناء بلده الذين يزعم أنه يعمل من أجلهم.
وحذر ناشطون آل الشيخ من فشل تجربته في حال سار على نهجه ذاته بـ”بيراميدز”، من حيث التركيز على الأضواء، وإثارة الجدل بشكل مبالغ فيه.
عربي21
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