يا سُقاة الكأسِ من عهد الرشيد.. بقلم الصادق الرزيقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(في تلك العتمة الباهرة)

لن تكون هذه الأسطُر والكلمات، إلا نقطة صغيرة وقطرة لا تُرى بالعين، من بحر ما يُعرف بأدب السجون، فالتاريخ البشري أشعاره ورواياته ومروياته الخالدة امتلأ حتى أُتخم، بضرب من أضراب الفن الكتابي الإبداعي الذي هو وليد المحابِس والزنازين وغياهب السجون على مر العصور وتعاقُب الأيام، فما نكتبه هنا لا يُمثّل شيئاً من تلك الأسفار الضخمة العظيمة، غير أنه تجربة خاصة، خشيت أن يموت أوارها بتجاهل منفعتها، أو يتلاشى بريق لحظاتها الزاهية بتثاقل السعي لتوثيق نزر يسير منها.. فهي فقط ستة أيام لا غير، لكنها تُساوي أشهراً وسنوات إن قيست بفوائدها وفرائد ما استخلص منها وفاض..

لا أدري لمَ قفزت إلى الذاكرة الرواية التي كتبها بالفرنسية الروائي المغربي الشهير الطاهر بن جلون (تلك العتمة الباهرة) التي تحكي قصة (عزيز بن بين) الذي اتّهم في محاولة انقلابية على الملك الحسن الثاني ملك المغرب وهو بقصره بمدينة الصخيرات المغربية1971م، أودع عزيز مع الانقلابيين سجن (تزمامارت) في عمق الصحراء المغربية، وقضى فيه فترة عقوبة وصلت إلى عشرين سنة، ذكر فيها أهوال سجنه وما لقي فيه، رغم أن الفارق كبير والبون شاسع جداً بين سجن تزمامارت الذي حكى عنه الطاهر على لسان بطل الرواية، وبين سجننا أو معتقلنا الذي هو قصر منيف مقارنة بما جاء في الرواية التي نالت عدة جوائز عالمية، إلا أن الكتاب وكاتبه وبطله وأهوال السجن التي صُوِّرت بدقة قلمٍ وإبداعِ كاتب، سيطرا على التفكير، ونحن ندلف إلى داخل الفناء الخارجي للمعتقل على خلفية الإعلان عن انقلاب عسكري، لكن دعك عن الانقلاب تلك قصة أخرى لن تُروى هنا في هذا المقال.. المهم هو أن العتمة الباهرة ألقت وشاحها على الأعين والذاكرة.. وتضاءلت المسافة الزمكانية بين المُتخيّل والحقيقة والواقع والطيف اللامرئي، لتجعل الحس الصحفي كأنه ممر ممشى سرمدي طويل لا تخوم له ولا فاصل، يتحفّز هذا الحس لما وراء تلك العتمة الباهرة..

ولمّا كان أدب السجون تراثاً إنسانياً باذخاً تهمِي زخّاته على كل سجين يقتات من الكلمات والآداب والفكر والفلسفة، فقد تزاحمت على مدخل الزنزانة بعض تجلياته من روعة القصص القرآني في (سورة يوسف) التي تمثل وحدها عالماً من الإبهار التصويري الفني وفضاءً من العِبر والعِظات والطمأنينة والتأويلات والاستخلاص بلا مثيل.. لحظات مرّت، دانتي متأبّطاً مؤلفه العظيم “الكوميديا الإلهية” التي استلهمها وهو في سجنه بفلورنسا، وروميات أبي فراس الحمداني، وهو في سجن البيزنطيين، وهو يرسل آهاته وقصائده الحِسان من أقبية السجن الرطبة فخلّدها الزمانُ كما خلّد أشعار الحطيئة وابن عمار والمعتمد بن عباد وبكائيات ابن زيدون، والشاعر العباسي علي بن الجهم، وأبو الطيب المتنبئ.

وترنّ في المسمع القصيدة العصماء الباقية كالوشم في ذاكرة الأيام للشهيد هاشم الرفاعي – رسالة في ليلة التنفيذ –(أبتاه ماذا قد يخط بناني)، ورأيت طيفاً من طابور طويل لعظماء المفكرين والمصلحين في سجونهم سطّروا منجاة الشعوب من وهادها، وأحدثوا التحوّلات التاريخية من سجونهم، فلولا السجن في قلعة (فارتبورغ) لما استطاع مارتن لوثر أن يُعيد قراءة العهد الجديد والإنجيل، ليفترع الديانة المسيحية في نسختها البروتستانتية الحالية، ولولا الاحتجاز على ظهر سفينة في القرن السادس عشر لما كتب ميشيل دي سرفانتس رائعته الشهيرة (دون كيشوت) وخلّد فيها تلك الصورة الساطعة للصراع مع طواحين الهواء، ولما وجدنا في التراث الأدبي والشعري أشعار الشعراء وخاصة السوري محمد الماغوط وديوانه الشهير “العصفور الأحدب” والأدب الفلسطيني الذي أعطى بعدًا جديداً في الأدب العالمي، وهو يُجسّد قسوة الاحتلال الصهيوني، ومحاولات قهر الشعب الفلسطيني، وشعراء المحابِس في فلسطين كُثر لا يحصون، ولولا السجن لما وجدنا رواية “شرق المتوسط” لعبد الرحمن منيف، ولا عرفنا رواية “شرف” لصنع الله إبراهيم، ولا كتابات المفكر الشهيد سيد قطب، ولا أروع التفاسير وكتب الحديث والفقه لكبار الدعاة والإصلاحيين من قيادات التيار الإسلامي الحديث، ولا عرفنا ما قاسته زينب الغزالي من أهوال السجون، ولا عذاب السجون في الفترة الناصرية البائسة، ولا الكثير عن السجون في عالمنا العربي، ولولا سجون جزيرة روبن وبولسمور وفيكتور فيرست لما عرفنا نلسون مانديلا ورفاقه من المناضلين أمثال أحمد كاثرادا، وريمون مهالابا، ودينس غولد بيرغ، وأندرو ماغيني، ولولا فترات السجن الطويلة لما وَجَد المفكر الإسلامي الكبير مالك بن نبي، والمفكر العالمي الدكتور حسن الترابي وقتاً لرفد البشرية بكتبهما وأفكارهما المكتوبة وإبداعهما واجتهادهما الفكري الكبير..

(صِحاب السجن)

دخلنا المعتقل نحن ثلة، لحظة دخولي كان أمامي بدقائق معدودات الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول الأسبق، الذي خُصّص له مكان في الطابق الأول من بناية حصينة ضخمة تُسمى الفندق وأحياناً (الثلاجات) لبرودة التكييف المركزي فيها، ونوع أبواب غرف المعتقلات، وهي أبواب من الفولاذ القوي العصي حتى على التفجير، أُخِذتُ للطابق الثالث، يوجد ممر طويل حصين المداخل، تفتح عليه خمس زنازين فردية، ويمكنك أن ترى بقية الطوابق في الجهات الأخرى نسبة لطبيعة تصميم المبنى الذي تتوسطه ساحة داخلية تطل عليها الطوابق الأربعة، جواري في الغرفة الرابعة الأستاذ الكبير سيد الخطيب، وفي الغرفة الثالثة الوزير السابق أسامة عبد الله، يوجد في الغرفة رقم (2) اللواء المتقاعد مبارك محمد أحمد، لم يعلم أيٌّ مِنا بوجود الآخرين إلا بعد يومين عندما فُتحت لنا الأبواب لممارسة نوع من الرياضة (رياضة المشي)، في الممر الذي يبلغ طوله أربعة عشر متراً تقريباً، ثم سُمِح لنا بالبقاء في هذا المرر لأوقات أطول، للصلاة أو تناول الوجبات..

تكمُن قيمة السجن الحقيقية في التأمل ومخاطبة النفس ومُواجهتها عندما تكون بعيداً عن زحمة وضجيج الحياة، تبقى مع نفسك تُخاطبها تُحاورها تحاسبها وتعيد رسم مساراتك، لكن مُتعة السجن هي أن تجلس إلى هؤلاء الصحاب، تنتفي الدنيا بكل بهرجها، تتساوى الظروف والأوقات والمصائر، فما تعلّمتُه شخصياً من إخوة السجن في ستة أيام لم أتَعَلّمه في سنوات ست طويلة أو تزيد.

كان الأستاذ سيد الخطيب الذي أعرفه من سنوات طويلة جداً تمتد لعقود، لكني لم أعرفه وأعرف كنهه وحقيقته وسريرته إلا في السجن، كنا نعرف عنه ونوقن أنه عالم موسوعي مُفكّر عميق النظر، مُثقّف رفيع من الطراز الأول، ففوق ذلك كان في السجن سيد العابد، الفقيه المحب لكتاب الله، فهو حجة في علوم القرآن وقراءاته وأسراره وعلياء معانيه، كما أنني اكتشفت معرفته بالسودان مجتمعاً وحياة بواديه البعيدة وذكرياته في بوادي الكبابيش ودار حامد ومجتمع الجزيرة والشمالية وأهالي السودان في أصقاعه المختلفة، ولسيد الخطيب صبرٌ على المَكْرَه لم أشهده في كثير من الناس، وقدرة على التحمّل رغم أنه أجرى عمليات جراحية في قلبه المُثقَل بالهم، وما وجدته من كنز معرفي هائل عنده هو ما حبّب إلى السجن على خارجه، فالمُراجعات المهمة التي يجب أن يتحاوَر فيها الناسُ في تجربة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، وهو من دهاقنتها وأساطينها، كان محل نقاشات عميقة قلَّ أن تجدها عند غيره، تقييماً واستبصاراً لرؤى قادمة واستشرافاً لمستقبل آت، وبما لدي من اهتمامات خاصة في العلاقات والسياسة الدولية توفرتُ على حقائق ومعلومات ليس من اليسير الحصول عليها، لكن أهم ما استفدتُ منه أنني مولَع للغاية من سنوات طويلة بتتبّع ومعرفة كل ما يكتب وينشر ويعرف عن حركة المسلمين السود في أمريكا الشمالية منذ نشأتها على يد الآباء المؤسسين عند استجلاب الرقيق السود من أفريقيا، وكثير منهم كانوا مسلمين، إلى أن ظهرت قبل سبعة قرون تقريباً حركة أمة الإسلام علي يد (أليجا محمد)، ثم ظهور مالكوم أكس في نهاية الخمسينيات وستينيات القرن الماضي حتى اغتياله في 21 فبراير 1965م، ثم مواصلة وتجديد وارث الدين أكبر محمد نجل الأليجا محمد لأمة الاسلام وظهور لويس فراقان وغيرهم من قيادات السود الأمريكيين وتاريخ ومسيرة هذه الحركة المُلهمة التي يعرفها سيد الخطيب معرفة لم تتوفر لسواه، لأنه كان قريباً من نبضها ومعايشته لها في فترة تواجده في الولايات المتحدة مطلع السنوات الثمانين من القرن الماضي.