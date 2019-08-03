مازدا يغادر إلى أهلي شندي

الخليج 365 : أعلن نادي الأهلي شندي عن اتفاقه مع المدرب محمد عبد الله مازدا لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة. وسيكون إلى جانب مازدا بحسب ما علم”باج نيوز” المدرب العام صبري عبد الله. وتأتي الخطوة في إطار تدعيم الفريق للجهاز الفني قبل انطلاقة الموسم الجديد الذي يشارك فيه الأهلي ببطولة الكنفدرالية.

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