بدء محاكمة شاب ضرب طفلة بسبب خلاف مع شقيقها

التاريخ: 03-أغسطس-2019
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بدات محكمة جنايات الخرطوم في إجراءات محاكمة شاب في العقد الثاني من العمل تمكن من اصابة طفلة على وجهها إثر خلاف بينه وشقيقها الأكبر مما رفعه لأن يخدده بأن ينتقم منه في شقيقه الصغرى ونفذ المتهم ذلك مما سبب للطفلة نزيفا حاداً في وجهها بسبب الضرب المبرح الذي تعرضت له وعند سماع شقيقها بذلك ذهب لينتقم وحمل معه سكيناً ليضرب صديقه ولكنه لم يعثر عليه, وتم اخباره بأنه لاذ بالفرار.
وتعود تفاصيل القضية تلقت الشرطة خبر ضرب طفلة على وجهها وعلى الفور تم فتح بلاغ في مواجهة مجهول وهو المتهم إلى حين القبض عليه وتحويله إلى قسم الشرطة ولكن بعد البحث عنه لم يتم العثور عليه.
وعلمت المصادر كما أوردت صحيفة اليوم التالي أنه مختبيء في إحدى قرى الجزيرة, وأمرت بالتفتيش عنه والقبض عليه فيما تم تحويل المريضة إلى غرفة العمليات وتم إجراء عملية صغرى لها ولم يتم إغلاق التحقيق إلى حين القبض على المتهم الذي وجهت له تهمة تحت المادة “139” من القانون الجنائي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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