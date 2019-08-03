قوى (التغيير) ترحب بإجراءات (العسكري) لمحاسبة قوات الدعم السريع

التاريخ: 03-أغسطس-2019
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أعلنت قوى الحرية والتغيير ترحيبها بإجراءات محاسبة قوات الدعم السريع. وأشارت القوى أمس”الجمعة” إلى ان التحرك ضد أفراد الدعم السريع سيمنع مزيداً من العنف في البلاد, وكان متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم بالسودان أعلن الجمعة انه تم فصل واحتجاز “9” جنود من قوات الدعم السريع في ما يتصل بقتل محتجين هذا الأسبوع.
وبحسب صحيفة اليوم التالي أضاف الفريق ركن شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس, أن والي ولاية شمال كردفان , وأعضاء لجنتها المنية سيتحملون مسؤولية مقتل “6” بينهم “4” من طلاب المدارس في الأبيض عاصمة الولاية يوم الانثين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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