أم تضع طفلتها في المستشفى وتهرب

التاريخ: 03-أغسطس-2019
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تقدم عريف شرطة يتبع لقسم الصحافة ببلاغ أفاد فيه بان إحدى الأمهات قد وضعت طفلة بمستشفى خرطومي معروف واختفت عن الأنظار، ومن خلال التحريات اتضح بأن الأم انجبت قبل ثلاثة وعشرين يوم وهربت مع والدتها من المستشفى.
وكانت الطفلة تعاني من نقص في الوزن والتهاب في الدم وتوفيت، أرسلت جثة الطفلة للمشرحة وجاري البحث عن الأم الهاربة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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