أم تضع طفلتها في المستشفى وتهرب

تقدم عريف شرطة يتبع لقسم الصحافة ببلاغ أفاد فيه بان إحدى الأمهات قد وضعت طفلة بمستشفى خرطومي معروف واختفت عن الأنظار، ومن خلال التحريات اتضح بأن الأم انجبت قبل ثلاثة وعشرين يوم وهربت مع والدتها من المستشفى.

Advertisements

وكانت الطفلة تعاني من نقص في الوزن والتهاب في الدم وتوفيت، أرسلت جثة الطفلة للمشرحة وجاري البحث عن الأم الهاربة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)