البشير: لم يعد يهمني شيئاً بعد وفاة والدتي

التاريخ: 03-أغسطس-2019
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قامت أعداد كبيرة من الكيانات الحزبية والسياسية وشيوخ الطرق بالتوافد على منزل الراحلة والدة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير، وكانت هيئة الدفاع عنه قد قامت بمقابلته في السجن وتقديم العزاء له واطلاعه على كافة التطورات في قضيته المنظورة بمحكمة الديم بالخرطوم التي تأجلت إلى يوم 17 القادم.
وتلقي التعازي من عشيرته وأصدقاءه ومنسوبي المؤتمر الوطني، وذكر بان والدته كانت أهم شخص بالنسبة له وبعد وفاتها لم يعد يهمه شيئاً وكانت والدته قد سمعت بالانقلاب في عام 1989 وعندما ذكر بأن ابنها البشير هو قائد الانقلاب لم تصدق في بادئ الأمر حيث كانت عائدة من سفر وعند وصولها المنزل تأكدت من الخبر.
كما تلقى البشير التعازي من إدارة سجن كوبر والنزلاء السياسيين وكان أكثرهم حزناً عبد الرحيم محمد حسين حيث كان أكثر رموز الإنقاذ تردداً على منزل الراحلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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