(المهنيون): ماضون في استلام الدولة المدنية عنوةً واقتداراً

أعلن تجمع المهنيين عن المضي قدماً نحو استلام الدولة المدنية من المجلس العسكري عنوةً واقتداراً، مشيراً إلى أن ذلك يمثل بداية الشروع في ترسيخ الديمقراطية واستدامة التنمية ورشاد الحكم والسلم الأكيد.

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وقال التجمع في بيان أمس بحسب صحيفة آخر لحظة، إن خروج آلاف المواطنين في مليونية القصاص العادل أربكت هيئات الإحصاء والتعداد، وأضاف الشعب السوداني في التظاهرات والمواكب يُعجز المحُصي ويُعيي مُدّعي المنطق، وما شعار الثورة الثالث في الترتيب – عدالة – إلا حجة تلهج بضرورة قضائها الألسن، وما هي إلا فصل في عقد منظوم وقاعدة المثلث المتمم مع ضلعي الحرية والسلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)