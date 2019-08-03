آبي أحمد: المفاوضات السودانية حققت خطوات إيجابية ومتفائل بنجاحها

التاريخ: 03-أغسطس-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن المفاوضات السودانية حققت خطوات إيجابية، مؤكداً تفاؤله بنجاحها، بفعل الجهود الكبيرة التي بذلت والتي بدأت تؤتي ثمارها وتحقق نتائج جيدة، وحذر آبي أحمد من مخاطر التدخلات من جهات خارجية – لم يسمها – في الشأن السودان، قائلاً: (كما تعلمون عندما تضعف الدول تقوم القوى التي لديها أطماع توسعية بالتدخل في شؤونها) بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم أخبار الخليج 365

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