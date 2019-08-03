الشيوعي: ليست لدينا كتائب مسلحة على الإطلاق…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الحزب الشيوعي إن المساومة على الثورة خيانة وطعن للجماهير من الخلف، معلناً رفضه للالتفاف على مطالب الجماهير، في وقت دافع فيه عن بقائه في قوى التغيير رغم الانسحاب من التفاوض، وقال إن موقف الانسحاب موقف قوى أخرى داخل قوى التغيير، متوقعاً انسحابها من التفاوض. وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار إن الاستمرار في التفاوض رغم رفضهم له (انتهازية)، وأشار كرار إلى أن من يتهمون الشيوعي بجر الشارع للفوضى هم من يريدون إعادة إنتاج النظام القديم. وفي ذات السياق قطع كرار بأن الحزب لا يمتلك (فيالق حمراء) أو أي جناح مسلح، وأكد أن من يمتلكها هو المؤتمر الوطني، وتابع قائلاً: (على الإطلاق ليست لدينا كتائب مسلحة).