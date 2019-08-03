عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 3 أغسطس 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أخبار اليوم

آبي أحمد متفائل بنجاح المفاوضات بين المجلس العسكري والحرية والتغيير .

تصريحات إيجابية حول المفاوضات لقياديين بالحرية والتغيير إبراهيم الأمين وعمر الدقير .

المجلس العسكري يتخذ إجراءات مشددة تجاه أحداث الأبيض ويُخضع الوالي ولجنة الأمن للتحقيق .

عقب زيارته للخرطوم .. وزير الري المصري يصل أديس ويسلم أثيوبيا مقترح بلاده لملء قواعد سد النهضة .

الميرغني يعلن خارطة طريق الحزب الاتحادي الأصل خلال الفترة الانتقالية .

إدارة فيسبوك تحذف حسابات وصفحات وهمية بعضها موجهة نحو السودان

الاستاذ عاصم البلال يكتب التحليل الاخباري : يتفقون أو لا يتفقون .

الوطن

إجماع على “الوثيقة الدستورية” وترجيح توقيعها خلال ساعات

تجمع المهنيين: ماضون في استلام الدولة المدنية عنوة واقتداراً

محاسبة والي شمال كردفان ولجنته الأمنية بشأن مذبحة الأبيض

“حماية الأراضي” حملة لإزالة المخالفات بالطريق العام

توقعات بإكتمال التفاوض بين “العسكري” و “الحرية والتغيير” اليوم

مطالبة بمحاسبة معرضي حياة المواطنين للخطر

الميرغني: لا نرغب في المحاصصة وسنقف موقف الناصح الأمين

الانتباهه

المدنية تعبر المتاريس

الوساطة الإفريقية: مشاركة دولية وإقليمية في حفل التوقيع النهائي

سند”نفسي” من”اليونسيف” لطلاب شمال كردفان

الميرغني: لن نشارك في الحكومة الانتقالية

سيف تيري لـ (الإنتباهة): تعرضت للظلم وواثق من براءتي

إنقاذ (75) مهاجراً غير شرعي بينهم سودانيون بالبحر المتوسط

عبد الحي يوسف: عصابات إجرامية تحاول جر البلاد للفوضى

تورط 2 من الدعم السريع في أحداث القتل بمليونية القصاص

الشيوعي: لا نمتلك فيالق حمراء أو أجنحة مسلحة

آبي أحمد يحذِّر من تدخل جهات خارجية في الشأن السوداني

الصيحة

توافق تام حول”الوثيقة الدستورية” بين”العسكري” و”التغيير”

محاسبة والي شمال كردفان في أحداث الأبيض وفصل”9″ من”الدعم السريع” لمحاكمتهم

إبراهيم الشيخ يكشف لـ”الصيحة” تفاصيل جديدة حول اتفاق”التغيير” و”الثورية”

تشديد العقوبات على جرائم الفساد

الزراعة: توفير أكثر من (230) ألف متر من الوقود لإنجاح الموسم

مُطالبة بمحاسبة مُعرِّضِي حياة المواطنين للخطر

فوضى عارمة تضرب أسواق السلع الاستهلاكية..

خطأ يتسبّب في تأخير (32) من حُجّاج “الجزيرة”

ساطع الحاج: لا تهميش لقضايا الحركات المُسلّحة

(العسكري) و(التغيير).. السلام بين ثنايا الفجر

السياسي المخضرم ومؤسس اللجان الثورية عبد الله زكريا لـ(الصيحة):

السوداني

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اتفاق شامل على الوثيقة الدستورية والجماهير تخرج احتفالاً بالانتصار

تعيين رئيس الوزراء خلال”4″ أيام

“العسكري”: سنحاسب والي شمال كردفان وسنلقي القبض على الجناة في أحداث أمبدة

أبي أحمد: المفاوضات السودانية حققت خطوات إيجابية ومتفائل بنجاحها

الجريدة

العاملون بمستشفى إبراهيم مالك يعلنون الإضراب الشامل ويطالبون بإقالة الإدارة

لجنة المعلمين ترفض اتهامها باستغلال الطلاب وتكشف عن تهديد أحد قياداتها

خطيب الأنصار يدين قتل المدنيين ويحذّر من خصوم الثورة

جمارك الخرطوم تحبط تهريب”100″ ألف دولار و”830″ ألف ريال سعودي

التيار

“التيار” تورد خفايا وأجندة الجلسة الحاسمة للتفاوض

“الحرية والتغيير”: الشعب موعود بأخبار سارة بشأن تشكيل الحكومة المدنية

كباشي يكشف عن محاسبة والي شمال كردفان بشأن مذبحة الأبيض