مزارعون يستنكرون قرارا بإبادة محصول قطن بولاية الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استنكر مزارعوا مشروع الجزيرة والمناقل قرار مجلس السلامة الحيوية القومي رقم (4) لسنة 2019م القاضي بإيقاف زراعة القطن المعدل جينيا (R,R) في القطاع المطري والمروي والإبادة الفورية للمساحات المزروعة. وكانت السلامة الحيوية اعتبرت الصنف (R,R) غير مجاز من الجهات المختصة.

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