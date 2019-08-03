إعفاء مدير شركة توزيع الكهرباء من منصبه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أقال وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء مدير شركة التوزيع خالد مصطفى، وعين بدلاً منه إبراهيم محمد. وقوبل قرار إعفاء مدير التوزيع برفض واسع بحسبما نقل عن موظفين بالإدارة الذين وصموا القرار بالغريب وإعادة إنتاج لإقالة الكوادر غير السياسية وتعيين منسوبي النظام المياد، بحسب صحيفة الإنتباهة.

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