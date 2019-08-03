الزراعة : توفير أكثر من (230) ألف متر من الوقود لإنجاح الموسم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد وكيل وزارة الزراعة والغابات بابكر عثمان، أن موقف الأمطار يبشر بإنتاج عالٍ للموسم الزراعي، ونوه إلى أن الأمطار تعتبر أفضل من الأعوام السابقة، حسب الإحصائيات والقراءات الرسمية.

وقال عثمان حسب (إس إم سي) أمس، إن خطة الوزارة للموسم الزراعي تستهدف زراعة أكثر من (40) مليون فدان بالمحاصيل الحقلية في جميع القطاعات (مروي ومطري)، وأضاف أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي بالتنسيق مع وزارة النفط، قامت بتوفير أكثر من (230) ألف متر من الوقود لإنجاح الموسم الزراعي. وأوضح أن الوزارة تعمل الآن مع الشركاء لتجاوز العقبات والصعوبات التي تعوق عمليات الموسم الزراعي بعد أن قام البنك الزراعي بتوفير مدخلات الزراعة من سيولة وتقاوى وأسمدة، وتعهد بتنفيذ متبقي خطة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي.