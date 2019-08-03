المجلس العسكري وقوى الحرية التغيير يتفقان على الدستورية ويرتبان لإحتفال التوقيع

تكللت جلسة التفاوض بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير مساء الجمعة بقاعة الصداقة بحضور الوساطة الافريقية المشتركة لتوافق تام حول الوثيقة الدستورية . وصرح مبعوث الاتحاد الافريقي محمد الحسن لبات في إيجاز صحفي في الساعة الأولى من صباح السبت بأن الفريقين قد إتفقا على الوثيقة الدستورية ويرتبان لحفل التوقيع في الأيام القادمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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