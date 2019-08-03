قيادي بالثورية :وثيقة الاتفاق بين الثورية والتغيير ستكون ضمن الاتفاق النهائي

قال القيادي بالجبهة الثورية التوم هجو في مؤتمر صحفي عقب الاتفاق بين الحرية والتغيير أن وثيقة الاتفاق بين قوى الحرية والجبهة الثورية ستكون ضمن الاتفاق النهائي بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

وأشاد القيادي بالجبهة الثورية السودانية بالاتفاق التي توصلت إليها الطرفان وقال انه يليق بنضال وتضحيات الشعب السوداني.

والجدير بالذكر أن قوي الحرية والتغيير والجبهة الثورية اتفقا ، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على تكوين هيكلية تقود التحالف الذي سيجمعهما في الفترة المقبلة.

وضم الاتفاق 9 بنود، أهمها الإسراع في تكوين هياكل السلطة الانتقالية، بحسب نصوص إعلان الحرية والتغيير، تحقيقاً لأهداف الثورة السودانية وبسطاً للسلام.