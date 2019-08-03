رانيا يوسف تعود من جديد لـ“الهوت شورت“ في ظهور مثير للجدل

عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف لإثارة جدل الجمهور مجددًا بملابسها الجريئة، حيث ظهرت مرة أخرى بالهوت شورت أثناء قضائها إجازتها الخاصة.

وظهرت رانيا خلال الصور بإطلالة مثيرة كعادتها، وارتدت شورت أسود قصير، وغطاء أمامي أبيض مفتوح عند منطقة الظهر وبعض الإكسسوارات.

وشاركت يوسف جمهورها الصور الجديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع ”إنستغرام“، وعلقت عليها قائلة: ”أستمتع بالمساء، فهو يساعدني على التفكير ويخفف من التوتر“.

وحظيت إطلالة رانيا على جدل واسع بين رواد مواقع التواصل وجاءت أغلبها ناقدة وذكروها بواقعة البطانة ووصفوها بتعمد الإثارة والجدل وعدم احترام التقاليد.

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على الجانب الآخر، تستعد رانيا لبدء تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل ”الآنسة فرح“، والمقرر أن يتم عرضه خارج الماراثون الرمضاني.

يذكر أن رانيا يوسف أثارت ضجة سابقًا بارتدائها فستان جريء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، تصدرت خلالها ”تريندات السوشيال ميديا“ على مدار يومين.

ثم عادت وارتدت فستانًا كاشفًا وأسفله ”هوت شورت“ جريء في مهرجان الإسكندرية الدولي، ليتجدد الهجوم عليها في مواقع التواصل الاجتماعي.