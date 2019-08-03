المؤتمر السوداني: الاتفاق طريق لتشكيل الحكومة المدنية

قال حزب الموتمر السوداني؛ ان الإتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الإنتقالية والتي ستباشر تنفيذ برامج الإصلاح في فضاءات الواقع السياسي والإقتصادي والإجتماعي.

واضاف في بيان ستكون من أهم أولويات هذه الحكومة هو الإهتمام بقضية السلام والتحقيق المستقل الشفاف للكشف عن قتلة الشهداء ومحاسبتهم .

وتابع: نأمل أن يكون تشكيل مؤسسات السلطة الإنتقالية بداية عهدٍ جديد؛ ننجز فيه المصالحة الوطنية ونتمسك فيه بوحدتنا.