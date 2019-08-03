استطلاع: ثلثا الكنديين يرفضون أداء رئيس الوزراء جستن ترودو

ووجد "معهد أنجوس ريد" أن 47 % من الكنديين لا يوافقون بشدة على أداء ترودو في منصبه. وأولئك الذين يرفضون ويعارضون بشدة يشكلون 65 بالمائة أو "ثلثا الكنديين" ممن شاركوا في الإستطلاع.
وبينما لا يزال دعم ترودو مرتفعا بين من تقل أعمارهم عن 35 عاما، فقد انخفض دعم ترودو بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية. ومن بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما فما فوق، كانت نسبة الموافقة المبدئية بينهم تجاه رئيس الوزراء 63 في المائة وانخفضت الآن إلى 30 % فقط.
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